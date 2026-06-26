Karaman'da 409 Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika
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Karaman'da 409 Polis Adayı Mezun Oldu

Karaman\'da 409 Polis Adayı Mezun Oldu
26.06.2026 10:43
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Karaman'daki mezuniyet töreninde 409 polis adayı yemin etti, sürpriz evlilik teklifi duygusal anlar yaşattı.

Karaman'da Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) düzenlenen 32. dönem mezuniyet töreninde 409 polis adayı yemin ederek mezun oldu. Törenin ardından yapılan sürpriz evlilik teklifi ise duygusal anlara sahne oldu.

Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 409 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen törende dönem birincisi, mezuniyet plaketini yaş kütüğüne çakarak geleneksel görevi yerine getirdi. Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ali Haydar Kılıç, törende yaptığı konuşmada, 409 polis adayını mezun etmenin onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek de, 32. dönem mezuniyet töreninin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi. Programa Karaman Valisi Hayrettin Çiçek'in yanı sıra il protokolü, polis adaylarının aileleri ve davetliler katıldı. Konuşmaların ardından 409 polis adayı yemin etti. Daha sonra kep atan polis adayları, mezuniyet sevinçlerini arkadaşları ve aileleriyle paylaştı.

Çifte mutluluğu yaşadılar

Törende dikkat çeken anlardan biri de 29 yaşındaki mezun polis adayı Hüseyin Kamil Yağcı'nın yaptığı sürpriz evlilik teklifi oldu. Kep atma töreninin ardından Yağcı, kız arkadaşı Nadire Kılıç'a evlilik teklifinde bulundu. Kılıç'ın teklife "Evet" yanıtı vermesi üzerine alandakiler çifti alkışladı. Teklifin kabul edilmesinin ardından mezuniyet sevinci romantik anlarla taçlanırken, polis adayları arkadaşlarıyla birlikte oyun havaları eşliğinde eğlendi.

Evlilik teklifinin ardından duygularını dile getiren Hüseyin Kamil Yağcı, "Mezuniyetin heyecanından çok hayatımın kadınıyla ilk adımı çok güzel bir şekilde atmanın heyecanını yaşıyorum. İnşallah güzel bir şekilde devam ettiririz" dedi. Nadire Kılıç ise, "Mezun olduğum için çok gururluydum, artık mutluyum" ifadelerini kullandı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karaman'da 409 Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika

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