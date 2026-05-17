Karaman'da Türk Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi
Karaman'da Türk Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi

Karaman\'da Türk Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi
17.05.2026 00:29  Güncelleme: 00:31
Karaman'da 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Yürüyüş, konser ve havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Karaman'da bu yıl 749'uncusu kutlanan Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri çerçevesinde fener alayı düzenlendi.

Etkinlik kapsamında vatandaşlar yürüyüş için Yunus Emre Camisi önünde toplandı. Katılımcılar daha sonra bando eşliğinde, ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile yürüyüşe geçti. Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katıldığı fener alayı, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Program, Konya Modern Folk Müziği Topluluğu'nun verdiği konser ve ardından gerçekleştirilen havai fişek gösterisi ile sona erdi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
