Karaman'da Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri için hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Karaman'da Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri için hazırlık toplantısı yapıldı

Karaman\'da Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre\'yi anma etkinlikleri için hazırlık toplantısı yapıldı
05.02.2026 14:22  Güncelleme: 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da gerçekleştirilen toplantıda, bu yıl düzenlenecek olan 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri için program ve koordinasyon konuları ele alındı.

Karaman'da bu yıl 749'uncu gerçekleştirilecek olan "Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri" hazırlık toplantısı düzenlendi.

Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında, Valilik Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2025'de düzenlenen etkinlikler değerlendirildi, bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklere ilişkin program içeriği, yapılacak çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı.

Vali Çiçek, Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinliklerinin şehir için taşıdığı önemin büyük olduğuna dikkati çekerek, bu yıl gerçekleştirilecek etkinliklerin sağlıklı bir şekilde planlanması ve yürütülmesinde kurumlar arası iş birliğinin önemini vurguladı.

Toplantıya, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Genel Meclisi Başkanı Tamer Yıldızbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, MEVKA Karaman Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Doğan Ali Onuralp ve daire müdürleri katıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Türk Dil Bayramı, Yerel Haberler, Etkinlikler, Karaman, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karaman'da Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri için hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı
Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro’dan Beyaz Saray’da dostluk gösterisi Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro'dan Beyaz Saray'da dostluk gösterisi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Alanyaspor’u tek başına destekledi Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor Alanyaspor'u tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor

16:18
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı
15:55
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 16:23:55. #7.11#
SON DAKİKA: Karaman'da Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri için hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.