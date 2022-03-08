Karaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı

08.03.2022 14:54
Karaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı

Karaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Karaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Karaman Valiliği tarafından düzenlenen kutlamalar Cumhuriyet Parkı'nda başladı. Buradaki töre, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ın eşi Münise Işık ile çok sayıda kadın katıldı. Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşını okuyan kadınlar, dağıtılan karanfil ve ellerindeki renkli balonlarla topluca İsmet Paşa Caddesi üzerinden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanına kadar yürüdü. Buradaki program kadınların ellerindeki balonları gökyüzüne bırakmasıyla son buldu. Kutlamalar Piri Reis Kültür Merkezi'nde panel ve müzik dinletisi ile devam etti. - KARAMAN

Karaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı
Karaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı

YORUMLAR
500
8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Mehmet Alpaslan Işık, Dünya Kadınlar Günü, Karaman, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
14:49 Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Antalya zirvesiyle ilgili konuştu: Ukrayna'yla görüşmeye hazırız, mesele onların hazır olup olmadığı!
14:40 Seray Sever'in babası yaşamını yitirdi
14:39 Putin Rusya'yı dünyaya kapatacak: 11 Mart'ta internetin fişini çekecek!
14:34 " Adımız Odunpazarı ama kadın erkek eşitliğine inanmayacak kadar odun değiliz"! Belediyeden, "budur" dedirten afiş
14:22 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Kalender ailesi, Türkan'ın hastaneye gittiğini öğrenir
14:16 Fenerbahçe'nin Güney Korelisine hayran kalmayan yok
14:13 1 yıl önce bugün vefat etmişti! Eşi ve kızından duygusal Rasim Öztekin mesajları
14:10 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Haluk Azra'ya tuzak kuruyor
14:06 Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi? Fırıncılar Odası Başkanı: Olağanüstü bir durum olmadığı sürece...
13:58 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye deliriyor, Gülben hamile
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 15:00:33. #1.11#
SON DAKİKA: Karaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement