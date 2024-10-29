Karaman\'da Bando Takımı ile Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

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Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde ilkokul öğrencilerinden oluşan bando takımının gösterisi büyük beğeni topladı.

Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu öğrencilerinden oluşan Cumhuriyet Bando Takımı'nın gösterisine Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ile Vali Yardımcısı eşi Esengül Korkmaz Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu'ndan başlayan yürüyüşte, Karaman Valisi Çiçekli, Karaman Futbol Kulübü Başkanı Suat Akbay'ın 8 aylık bebeğini kucağına alarak yürüdü. Programda konuşma yapan Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, "Çocuklarımızın, velilerimizin ve bütün okul ailesinin Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum ve tebrik ediyorum" dedi.

"25 yıl sonra çocuğumla birlikte tekrar yürüdüm"

Karaman Futbol Kulübü Başkanı Suat Akbay, 8 aylık bebeğinin Karaman Valisi Çiçekli'nin kucağında yürüyüşte yer aldığını belirterek, "Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyet'in 101. yılını kutluyoruz bugün. 2000 yılında bu okuldan mezun oldum. Okul yıllarımda ben de bando takımında yer almıştım. Yaklaşık 25 yıl sonra çocuğumla birlikte tekrar yürüyorum. Benim için farklı bir duygu oldu. İnşallah daha nice Cumhuriyet Bayramlarını birlikte kutlarız. Sayın Valimiz de zaten her zaman halkın içinde. Çok sağ olsunlar, var olsunlar" diye konuştu.

Bando takımında yer alan ilkokul öğrencileri de Cumhuriyet'in 101. yılına girmesinden dolayı mutlu olduklarını ve bando takımında yer aldıkları için mutlu olduklarını söylediler.

Program, yürüyüşün başladığı Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu'nda son buldu. - KARAMAN