Karaman'da lise öğrencileri gazilere duygusal ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Karaman'da lise öğrencileri gazilere duygusal ziyaret gerçekleştirdi

Karaman\'da lise öğrencileri gazilere duygusal ziyaret gerçekleştirdi

Karaman'da lise öğrencileri, Türkiye Muharip Gaziler Mezarlığı'na yaptıkları ziyarette duygusal anlar yaşadı. Kıbrıs gazisi babasını kaybeden Ayşe Üstbaş, babasının silah arkadaşlarını karşısında görünce duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

25.05.2024 08:58
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Karaman'da lise öğrencilerinin gaziler ve gazi yakınları ile birlikte Türkiye Muharip Gaziler Mezarlığı'na yaptıkları ziyarette duygusal anlar yaşandı. Kıbrıs gazisi babasını 5 yıl önce kaybeden Ayşe Üstbaş, mezarlık ziyaretinde babasının silah arkadaşlarını karşısında görünce duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' (ÇEDES) projesi çerçevesinde gaziler ve gazi yakınları ile birlikte şehir mezarlığındaki Türkiye Muharip Gaziler Mezarlığını ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

"Onları görünce babamı görmüş gibi oldum"

Anaokulu öğretmeni olan Ayşe Üstbaş, proje çerçevesinde lise öğrencileri ile kentte bulunan gazilerin şehir mezarlığındaki Türkiye Muharip Gaziler Mezarlığı'na yapacakları ziyarete katıldı. Üstbaş, burada 5 yıl önce kaybettiği Kıbrıs gazisi babası Mustafa Altay'ın silah arkadaşlarını karşısında görünce duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Hayatını kaybeden bütün gazilere Allah'tan rahmet, yaşayanlara da uzun ömürler dileyen Üstbaş, "Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve babamın gazi arkadaşları bugün babam için buradalardı. Gerçekten çok duygulandım. Gazilerimizi kıyafetleriyle görünce de babamı görmüş gibi oldum. Gazi bir babanızın olması, onun evlatları olmamız gerçekten güzel bir duygu" diye konuştu.

"Buraya gelmek beni çok duygulandırdı"

Arkadaşlarıyla Türkiye Muharip Gaziler Mezarlığını ziyaret eden lise öğrencisi Sude Uçkun ise, "Burada yatan insanlar vatanları için kendilerini ortaya koydular. Bu vatanı korumak için her şeyi yaptılar. O yüzden buraya gelmek benim için çok önemli. Hatta ben buraya geldiğimde biraz duygulandım. Ben ne gazi yakınıyım ne de şehit yakınıyım ama yine de buraya gelmek beni çok duygulandırdı. Herkes bir şekilde buraya gelip duasını etmelidir. Herkes vatanına bir şekilde sahip çıkmalı, aynı burada yatan insanlar gibi" dedi.

"ÇEDES projesini yürütüyoruz"

Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi'nde biyoloji öğretmeni olan Bediha Fidanboy, "Öğrencilerimizle 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' (ÇEDES) projesini yürütüyoruz. Bu projede manevi duygular, milli duygular ve çevre ile ilgili etkinlikler gerçekleştirdik. Bir önceki etkinliğimizde şehitliği ziyaret etmiştik ve okulumuzun sayfasında paylaşmıştık. Bu paylaşımı gören bir gazi torunu olan velimiz gazileri de ziyaret etmemizi önerdi. Biz de bu öneriyi kabul ettik ve öğrencilerimizle ziyarete gazilerimizi de davet ettik" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Türkiye, Karaman, Kıbrıs, Hakim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karaman'da lise öğrencileri gazilere duygusal ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika

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