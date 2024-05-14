Karaman'da minibüs motosiklete arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Karaman'da minibüs motosiklete arkadan çarptı: 1 yaralı

Karaman'da minibüsün kavşakta bekleyen motosiklete arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Yunuskent Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde bulunan valilik kavşağında meydana geldi.

14.05.2024 00:23
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Karaman'da minibüs motosiklete arkadan çarptı: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da minibüsün kavşakta bekleyen motosiklete arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yunuskent Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde bulunan valilik kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. yönetimindeki 01 AFJ 190 plakalı minibüs, kavşakta beklemekte olan Y.G. idaresindeki 70 FS 856 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan N.G. isimli kadın yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Geldi bana arkadan çarptı

Kazayı polise anlatan motosiklet sürücüsü Y.G., "Kavşakta araç beklerken, biranda geldi ve bana arkadan çarptı" diye konuştu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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