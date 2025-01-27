Karaman'ın tarihi mekanlarından uzun pozlama ile çekilen gökyüzü fotoğraflarında yıldızlar görsel şölen oluşturdu.
Karaman Valiliğince kentte bulunan tarihi mekanların tanıtılması amacıyla çalışma yapıldı. Bu çerçevede tarihi Taşkale Tahıl Ambarları, Manazan Mağarası, Yeşildere Kanyonu ve Binbir Kilisede gökyüzü fotoğrafları çekildi. Uzun pozlama ile çekilen fotoğraf karelerinde gökyüzündeki yıldızlar görsel şölen oluşturdu. - KARAMAN
Son Dakika › Yerel › Karaman'da Yıldızlarla Görsel Şölen - Son Dakika
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