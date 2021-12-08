Karaman'ın 3 ilçesine mevsimin ilk karı düştü - Son Dakika

Karaman'ın 3 ilçesine mevsimin ilk karı düştü. Kar kalınlığı şimdiden bazı bölgelerde 15 santimi buldu.

Torosların zirvesinde bulunan Ermenek, Başyayla ve Sarıveliler ilçelerinde gece başlayan sağanak yağış, yerini sabaha karşı kar yağışına bıraktı. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Ermenek'te dağlar, Başyayla ve Sarıveliler ilçesinde ise ilçe merkezi tamamen beyaza büründü. Başyayla ve Sarıveliler belediyeleri vatandaşların mağdur olamamaları için ilçe merkezinde kar temizleme çalışması başlattı. Başyayla ve Sarıveliler ilçesinin bazı bölgelerinde kar kalınlığının 15 santimi bulduğu öğrenildi. Bölgeye mevsimin ilk karının yağması ise en çok bölgede yaşayan vatandaşları sevindirdi. - KARAMAN