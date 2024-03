Karaman Valisi Ermenek ilçesinde yatırımları inceledi

Yerel

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Ermenek ilçesinde köy muhtarları ile bir araya gelerek, yapılan yatırımları inceledi ve sorunları dinledi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ermenek ilçesini giden Vali Sarıibrahim, Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi'nde köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, bölgenin olağanüstü güzelliklere sahip fakat zorlu bir bölge olduğunu dile getirerek, her vesile ile Taşeli bölgesini ziyaret etmeye çalıştıklarını belirtti. Bölgenin zorlu olmasının yanında insanlarının da mücadeleci, daha çalışkan ve daha üretken olmasına olanak sağladığını ifade eden Vali Sarıibrahim, "Her KÖYDES döneminde bu bölgeye belli bir miktar kaynak ayırıyoruz. Bu yılda Mayıs ayı içerisinde KÖYDES payları belli olduğunda köylerimize ayrılan payları görebileceğiz. Bu bölgede tamamlanmamış yatırımlar var. Bu yarım kalmış yatırımları Haziran ayı gibi tamamlamayı planlıyoruz. Bu vesile ile hem bölgede yürütülen yatırımları ve çalışmaları bizzat yerinde görmek hem de çeşitli nedenlerle tamamlanmamış yada yarım kalmış olan yatırımlarımızı vatandaşlarımızın hizmetine bir an önce sunabilmek için yapılması gereken çalışmaları planlamak ve hayata geçirmek için sizlerle bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. "dedi.

Konuşmasında KÖYDES projelerinin önemine de değinen Vali Sarıibrahim, "KÖYDES kurulduğu 2003 yılından bu yanan sayın cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve liderliğinde çok güzel ve hayırlı hizmetlere imza atıyor. Bu coğrafyada gördüğümüz şey şu. Bu zorlu bölgede yaşayan insanlarımızın yaşam zorluklarını kolaylaştırmak ve refah seviyelerini en yukarılara çıkarabilmek için ekonomik girdiye ihtiyaç var. Yani bölge ekonomisini her bakımdan canlandırmamız lazım. Badem ve zeytin gibi ekonomik değeri olan ağaçların yaygınlaştırılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın ocaklarını tüttürebilmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Bunu hep birlikte ve hep beraber dayanışma ruhu içerisinde gerçekleştirmemiz lazım. Bu anlamda bize destek veren kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve il genel meclis üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmasının ardından toplantıya katılan muhtarlara söz veren Vali Sarıibrahim, köy muhtarlarının ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Toplantıya, Ermenek Kaymakamı Fatih Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, İl Genel Meclisi Başkanı Eyyup Çayır, İl Özel İdaresi Genel Sekteri Ali Yener Terlemez ve İl Genel Meclisi Üyeleri de katıldı. - KARAMAN