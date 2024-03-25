Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve eşi huzurevi sakinleriyle iftar yaptı

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Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim eşi Hatice Sarıibrahim ile birlikte iftarını Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Dursun Fakih Huzurevinde kalan yaşlılarla birlikte açtı.

İftar öncesi masaları tek tek dolaşan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve eşi huzurevi sakinlerinin Ramazan aylarını tebrik etti. İftar sonrasında çay eşliğinde huzurevi sakinleri ile sohbet ederek yakından ilgilenen Vali Sarıibrahim, huzurevi sakinleriyle Ramazan akşamında bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İftar programına, Vali Yardımcısı Mustafa Karaca, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Mustafa Çakır ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Ural da katıldı. - KARAMAN