Karamürsel\'e Yeni Şehirlerarası Terminal Yeniliği

Yerel

Karamürsel'e vatandaşların hızlı ve konforlu seyahat etmesine imkan sağlayacak yeni şehirlerarası terminal inşa ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 bin 264 metrekare arsa üzerine inşa edilen ve bin 885 metrekare toplam yapı inşaat alanına sahip yeni terminal binasında giriş güvenlik binasının kompozit kaplamasına başlandı. Bina içerisindeki yazıhane bankoları montajı, iç aydınlatma montajı, doğrama cam montajı, ışık bandı imalatı devam ediyor. Ayrıca binanın yağmur iniş boruları montajı da yapılıyor. Projenin tamamlanmasıyla ilçenin trafik akışının da rahatlatılması hedefleniyor.

Çevre duvarı imalatı tamamlanan terminal binasının çelik çatı malzeme montajı tamamlandı. Tesiste şehirlerarası otobüsler için 12 peron,15 araçlık kırsal terminal araç park noktası, 10 şehirlerarası yazıhane, 4 kırsal yazıhane ve 56 araçlık misafir otoparkı ile güvenlik, emanet odası, bekleme salonu, restoran, 2 büfe, bebek bakım odası, depo, bay ve bayan mescit, çay ocağı planlandı. 2 fastfood yeri de terminalde vatandaşın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek. - KOCAELİ