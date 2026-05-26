Karaoluk Mahallesi\'nde Arefe Geleneği

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Karaoluk Mahallesi'nde yaklaşık iki asırdır sürdürülen gelenek dahilinde, arefe gününde yüzlerce çocuğa bayram şekeri ve çeşitli ikramlıklar dağıtılıyor.

Altınordu ilçesi Karaoluk Mahallesi'nde nesilden nesile aktarılan arefe günü geleneği, Kurban Bayramı öncesinde bu yıl da yaşatıldı. Mahalle sakinleri, öğle namazı öncesinde çocuklarıyla birlikte camide bir araya gelirken, muhtarlık ile Karaoluk Mahallesi Derneği iş birliğinde temin edilen şeker, çikolata ve çeşitli ikramlıklar büyük kazan ve kutularda harmanlandı. Hazırlanan ikramlıklar daha sonra cami önünde sıraya giren yüzlerce çocuğa eşit şekilde dağıtıldı.

Yaklaşık 200 yıldır sürdürüldüğü belirtilen gelenek, mahallede bayram coşkusunu artırırken, çocukların yüzlerindeki mutluluk dikkat çekti. Şekerlerini alan çocuklar arkadaşlarıyla birlikte bayram sevincini yaşarken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

"Yaklaşık 200 yıldır devam ediyor"

Karaoluk Mahallesi Muhtarı Hasan Çapkın, geleneğin tam olarak ne zaman başladığının bilinmediğini ancak yaklaşık iki asırdır devam ettiğini söyledi. Çapkın, "Çok güzel ve anlamlı bir geleneğimiz var. İnşallah bizden sonra da sürdürülür. Çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizleri de sevindiriyor. Ramazan ve Kurban Bayramı arefesinde yılda iki kez gerçekleştiriyoruz. Katılımın her geçen yıl daha da arttığını görüyoruz" dedi.

"Ben kendimi bildim bileli var"

Mahalle sakinlerinden 89 yaşındaki Abdurrahman Ahmet ise çocukluğundan bu yana bu geleneğin sürdüğünü ifade ederek, "Kendimi bildim bileli devam ediyor. Eskiden de çok güzel olurdu, şimdi de çocukların mutluluğunu görmek bizleri sevindiriyor" diye konuştu.

"Birlik ve beraberlik içerisinde bir araya geliyoruz"

82 yaşındaki Yakup Beyazıt da arefe günlerinde mahallede birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birinin yaşandığını belirterek, "Eskiden çocuklara yemek ikram edilirdi, zamanla şeker ve çikolata dağıtılmaya başlandı. Bu gelenek mahallemizi bir araya getiriyor" ifadelerini kullandı.

Şeker alan çocuklar ise etkinliğin kendilerini çok mutlu ettiğini, arkadaşlarıyla bir araya gelerek bayram öncesinde güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Program yapılan dua ve vatandaşların mezarlık ziyareti ardından sona erdi. - ORDU