Karapınar\'da Gaziler Günü Töreni

Konya'nın Karapınar ilçesinde Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.
Gaziler Günü dolayısıyla Karapınar Cumhuriyet Meydanı'ndaki anıt alanında düzenlenen törende, çelenklerin koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törene, İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk, Garnizon Komutanı Albay Serdar Tavlayan, Belediye Başkanı İbrahim Önal, siyasi parti başkanları, ilçe protokolü, askeri yetkililer, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları başkanları, şehit aileleri, gaziler, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı. - KONYA
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