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Konya'da Kızılay Kan Bağışı Kampanyasına Yoğun İlgi - Son Dakika
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Konya'da Kızılay Kan Bağışı Kampanyasına Yoğun İlgi

Konya'nın Karapınar ilçesinde Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kampanya süresince 279 ünite kan bağışı yapıldı ve 29 kişi kök hücre bağışında bulundu. Sürekli kan bağışında bulunan vatandaşlara madalyalar verildi.

Konya\'da Kızılay Kan Bağışı Kampanyasına Yoğun İlgi
16.01.2024 - 12:23,  Güncelleme: 12:29
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Konya'nın Karapınar ilçesinde Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Karapınar'da Kızılay tarafından Cumhuriyet Meydanında gezici tır ile 5 gün süren kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Kampanyaya din görevlileri, eğitim camiası, esnaflar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 5 gün süren kampanya süresince 279 ünite kan bağışı yapıldı. Ayrıca 29 kişi de kök hücre bağışında bulundu. Sürekli kan bağışında bulunan bazı vatandaşlara ise gümüş ve bronz madalyaları da verildi.

Sürekli kan bağışçısı olan Durmuş Yarımoğlu, "Fırsat buldukça kan bağışında bulunuyorum. Kan bağışı yaparak hem sağlığımı koruyorum hem de bir hayat kurtarmaktan mutluluk duyuyorum. Sağlığı yerinde olan herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA
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