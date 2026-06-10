Karapınar'da mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır kentte inceleme - Son Dakika
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Karapınar'da mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır kentte inceleme

Karapınar\'da mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır kentte inceleme
10.06.2026 17:54  Güncelleme: 17:56
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Konya'nın Karapınar ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı çadır kentte incelemeler yapıldı, sorunlar dinlendi ve güvenlik ile temel hizmetler ele alındı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı çadır kentte incelemelerde bulunuldu.

Ziyarete, Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Belediye Başkanı İbrahim Önal ve ilgili kurumların daire amirleri katıldı. Yetkililer, çadır kentte incelemelerde bulunarak tarım işçilerinin sorun ve taleplerini dinledi. Ziyaret kapsamında güvenlik başta olmak üzere elektrik, su, trafik düzeni ve kimlik bildirimleri gibi konular ele alındı. Kaymakam Öztürk ve beraberindeki heyet, bölgede güvenliğin sağlanması, temel hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi ve vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirilmesi için alınması gereken tedbirleri değerlendirdi. Ayrıca çadır kentte yaşayan kişilerin kimlik bilgilerinin emniyet birimlerine düzenli olarak bildirilmesinin önemine dikkat çekildi. Kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ilgili birimlere gerekli talimatların verildiği öğrenildi. Yetkililer, tarım işçilerinin huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri adına çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karapınar'da mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır kentte inceleme - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karapınar'da mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır kentte inceleme - Son Dakika
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