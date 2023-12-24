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Karara bağlanmış hapis ve para cezası olan şahıs Marmaris'te yakalandı - Son Dakika
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Karara bağlanmış hapis ve para cezası olan şahıs Marmaris'te yakalandı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan bir şahsı yakalayarak toplamda 5 yıl 2 ay hapis cezası ve 9 bin Lira para cezasıyla ilgili işlemleri başlattı. H.S isimli şahıs, hırsızlık, cinsel saldırı ve basit yaralama gibi suçlardan aranıyordu ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karara bağlanmış hapis ve para cezası olan şahıs Marmaris\'te yakalandı
24.12.2023 - 22:41,
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Karara bağlanmış hapis ve para cezası olan şahıs Marmaris'te yakalandı

MUĞLA - Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmaları devam ederken saha çalışmalarında suçlulara göz açtırmıyorlar. Ekipler Marmaris'te hakkında çeşitli suçlardan toplamda 5 yıl 2 ay hapis cezası ve 9 bin Lira para cezası olan şahıs yakalandı.

Hakkında birçok suçtan karara bağlanmış hapis cezası bulunan H.S isimli şahıs ilçe merkezinde Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ve motorlu yunus ekiplerince yapılan denetim çalışmalarında yakalandı. Hırsızlık, cinsel saldırı ve basit yaralama gibi suçlardan aranan H.S emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris adliyesine çıkarıldı. 4 yıl 7 ay, 7 ay 15 gün hapis cezası ve 9 bin Lira para cezası olan şüpheli şahıs tutuklu yargılanmak üzere adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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