Karatay Belediye Başkanı Kılca, Sağlık Merkezi ve Esnafı Ziyaret Etti

Konya'nın merkez Karatay ilçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Uzm. Dr. Ekrem Karakaya Sağlıklı Hayat Merkezi ile Fatih Çarşısı'nı ziyaret ederek sağlık çalışanları, vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, saha ziyaretleri kapsamında bir dizi temaslarda bulundu. Başkan Kılca ilk olarak Nakipoğlu Mahallesi'nde Karatay Belediyesi tarafından hizmete sunulan Uzm. Dr. Ekrem Karakaya Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret etti. Ardından Fatih Çarşısı ve çevresindeki esnafla bir araya gelen Başkan Kılca, esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Kılca: "Bu merkez sağlık altyapımıza güç katıyor"

Karatay Belediyesi tarafından 2 yıl önce hizmete kazandırılan ve sağlık altyapısına önemli katkılar sunan Uzm. Dr. Ekrem Karakaya, Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki sağlık çalışanlarıyla ve merkezden hizmet alan vatandaşlarla görüşen Hasan Kılca, merkezin hem mahalle sakinlerine hem de bölgeye önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Sağlıklı bir toplumun inşasında bu tür merkezlerin çok önemli bir rol oynadığını vurgulayan Başkan Hasan Kılca, "Şehrimizin farklı noktalarında hayata geçirdiğimiz sağlık merkezleriyle hemşehrilerimize daha kolay erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunuluyor. Nakipoğlu Mahallesi'ne kazandırdığımız Uzm. Dr. Ekrem Karakaya Sağlıklı Hayat Merkezi de bu amaçla açıldı ve burası 2 yıldır modern tıbbi cihazlarla donatılmış, konforlu ve kesintisiz sağlık hizmeti veriyor. Vatandaşlarımız burada temel sağlık hizmetlerinin yanı sıra koruyucu sağlık uygulamalarından da faydalanabiliyor. Karatay Belediyesi olarak, hemşehrilerimizin sağlığı için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Esnafımız bizim için çok kıymetli"

Başkan Hasan Kılca ziyaretleri kapsamında Fatih Çarşısı'na da uğrayarak çarşı esnafıyla sohbet etti. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Kılca, "Esnafımız bizim için çok kıymetli. Alın teriyle, emeğiyle bu şehre hizmet eden her bir esnaf kardeşimize teşekkür ediyoruz. Rabbim işlerini hayırlı, kazançlarını bereketli eylesin. Karatay Belediyesi olarak her zaman onların yanındayız" diye konuştu. - KONYA