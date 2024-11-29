Karatay Belediyesi'nden Soğuk Havada Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika
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Karatay Belediyesi'nden Soğuk Havada Sıcak Çorba İkramı

Karatay Belediyesi\'nden Soğuk Havada Sıcak Çorba İkramı

Konya'nın Karatay İlçe Belediyesi, soğuk havalarda vatandaşa sıcak çorba ikramında bulunarak, iç ısıtan bir hizmet sunuyor. Mobil ikram araçlarıyla yapılan bu uygulama, vatandaşların güne sıcak bir başlangıç yapmalarına yardımcı oluyor.

29.11.2024 11:54  Güncelleme: 11:55
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Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da soğuk havaların gelmesiyle birlikte vatandaşa çorba ikramında bulunuyor.

Karatay Belediyesi, soğuk havalarda mobil ikram araçlarıyla sıcak çorba ikram etmeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde ilçenin işlek noktalarındaki çorba ikramı, işe, hastaneye veya okula gitmek üzere yola çıkan Konyalıların içini ısıtıyor. İlçenin işlek noktalarına yerleştirilen mobil ikram araçları, özellikle vatandaşların yoğun olduğu otobüs durakları, meydanlar ve çarşı bölgelerinde hizmet veriyor. Sıcak çorba ikramı, hem zamandan tasarruf etmek isteyene pratik bir çözüm sunuyor hem de soğuk havada iç ısıtan bir ikram oluyor.

"Vatandaşlarımızın mutluluğu bizi de mutlu ediyor"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çorba ikramıyla Konyalıların soğuk havada güne sıcak bir başlangıç yapmasına katkı sağladıklarını dile getirerek, söz konusu ikramlarının belirli günlerde süreceğini aktardı. Başkan Hasan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışını tüm uygulamalarımızda göstermeye çalışıyoruz. Sabahın erken saatlerinde çalışmak, okula veya hastaneye gitmek için yola çıkan hemşehrilerimizin bu soğuk havalarda içlerini ısıtmak ve güne sıcak bir başlangıç yapmalarını sağlamak bizleri de mutlu ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir parçası olan bu ve daha birçok uygulamalarımızla hem vatandaşlarımızın yanında oluyor hem de onların dualarını alıyoruz. Bu tür projelerle hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karatay Belediyesi'nden Soğuk Havada Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika

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