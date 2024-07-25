Karatay'da Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karatay'da Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası Başladı

Karatay\'da Kur\'an Kursları Arası Futbol Turnuvası Başladı

Konya'nın Karatay ilçesinde düzenlenen futbol turnuvası, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar arasında gerçekleştiriliyor. 35 takımın mücadele edeceği turnuvada dereceye girenler sürpriz ödüller kazanacak.

25.07.2024 15:19  Güncelleme: 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklara yönelik olarak organize edilen futbol turnuvası başladı. 9 Ağustos'ta sona erecek olan ve toplamda 455 öğrencinin 35 takımın başarısı için ter dökeceği 2024 Karatay Cami ile Kur'an Kursları Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvasında dereceye girenleri ise sürpriz ödüller bekliyor.

Karatay Belediyesi ile Karatay İlçe Müftülüğü'nün katkılarıyla, ilçedeki camiler ve Kur'an kurslarında eğitim alan çocuklar arasında düzenlenen "2024 Karatay Cami ile Kur'an Kursları Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası" başladı. İlçedeki tüm camiler ve Kur'an kurslarını kapsayan organizasyonda 35 cami ve Kur'an kursunda eğitim alan toplamda 455 öğrenci ter dökecek. Karşılaşmalar; "Minikler" ve "Yıldızlar" olarak iki ayrı kategoride yapılıyor. Öte yandan, turnuva, 9 Ağustos'taki 2'ncilik, 3'ncülük ve final maçıyla sona erecek. Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve FIFA normlarındaki Erenler Halı Sahası'nda başlayan 2024 Karatay Cami ile Kur'an Kursları Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvasında dereceye girenleri ise sürpriz ödüller bekliyor.

Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamaya devam ediyoruz

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu yıl 3'üncüsünü düzenledikleri 2024 Karatay Cami ile Kur'an Kursları Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvasına katılan kurslara ve bütün çocuklara başarılar diledi. Başkan Hasan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak eğitime, spora ve gençlerimize destek vermeye devam ediyoruz. Karatay Yaz Spor Okulları eğitimlerimiz yoğun ve verimli bir şekilde devam ediyor. Şimdi de ilçemizdeki yaz Kur'an kurslarında ve camilerinde eğitim gören çocuklarımıza yönelik olarak dostluk ve kardeşlik futbol turnuvası yapıyoruz. Gençlerimizin fiziksel ve zihinsel anlamda gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Turnuvaya katılan ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Karatay, Futbol, Konya, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karatay'da Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
12:50 Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı
12:48 Türk futbol tarihine geçti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
11:07 Aman Erdoğan görmesin Elon Musk, Netanyahu’yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı
15:28 İzmir’de 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik kaçağına dair soruşturmada İZSU Genel Müdürü dahil 10 kişi gözaltına alındı İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik kaçağına dair soruşturmada İZSU Genel Müdürü dahil 10 kişi gözaltına alındı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
13:53 ABD’de bu yıl dört kişi, fareler tarafından yayılan ve tedavisi olmayan hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti ABD'de bu yıl dört kişi, fareler tarafından yayılan ve tedavisi olmayan hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:33 Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı Gözler eşi Ben Affleck’i aradı Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 15:44:36. #1.11#
SON DAKİKA: Karatay'da Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement