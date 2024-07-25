Karatay\'da Kur\'an Kursları Arası Futbol Turnuvası Başladı

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Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklara yönelik olarak organize edilen futbol turnuvası başladı. 9 Ağustos'ta sona erecek olan ve toplamda 455 öğrencinin 35 takımın başarısı için ter dökeceği 2024 Karatay Cami ile Kur'an Kursları Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvasında dereceye girenleri ise sürpriz ödüller bekliyor.

Karatay Belediyesi ile Karatay İlçe Müftülüğü'nün katkılarıyla, ilçedeki camiler ve Kur'an kurslarında eğitim alan çocuklar arasında düzenlenen "2024 Karatay Cami ile Kur'an Kursları Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası" başladı. İlçedeki tüm camiler ve Kur'an kurslarını kapsayan organizasyonda 35 cami ve Kur'an kursunda eğitim alan toplamda 455 öğrenci ter dökecek. Karşılaşmalar; "Minikler" ve "Yıldızlar" olarak iki ayrı kategoride yapılıyor. Öte yandan, turnuva, 9 Ağustos'taki 2'ncilik, 3'ncülük ve final maçıyla sona erecek. Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve FIFA normlarındaki Erenler Halı Sahası'nda başlayan 2024 Karatay Cami ile Kur'an Kursları Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvasında dereceye girenleri ise sürpriz ödüller bekliyor.

Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamaya devam ediyoruz

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu yıl 3'üncüsünü düzenledikleri 2024 Karatay Cami ile Kur'an Kursları Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvasına katılan kurslara ve bütün çocuklara başarılar diledi. Başkan Hasan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak eğitime, spora ve gençlerimize destek vermeye devam ediyoruz. Karatay Yaz Spor Okulları eğitimlerimiz yoğun ve verimli bir şekilde devam ediyor. Şimdi de ilçemizdeki yaz Kur'an kurslarında ve camilerinde eğitim gören çocuklarımıza yönelik olarak dostluk ve kardeşlik futbol turnuvası yapıyoruz. Gençlerimizin fiziksel ve zihinsel anlamda gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Turnuvaya katılan ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA