Karatay Kültür ve Sanat Akademisi Bahar Dönemi Tamamlandı - Son Dakika
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Karatay Kültür ve Sanat Akademisi Bahar Dönemi Tamamlandı

Karatay Kültür ve Sanat Akademisi Bahar Dönemi Tamamlandı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından kurulan Karatay Kültür ve Sanat Akademisi'nin bahar dönemi eğitimleri sona erdi. Akademide eğitim alan çocuklar ve gençler, çeşitli etkinliklerle yeteneklerini sergiledi.

27.05.2024 14:29  Güncelleme: 14:31
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Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve kısa sürede eğitim çağındaki çocuk ile gençler için önemli bir kurum haline gelen Karatay Kültür ve Sanat Akademisi'nde bahar dönemi eğitimleri tamamlandı.

Bilim, kültür, sanat ve el becerileri konusunda yeteneği bulunan çocukların ve gençlerin geleceğine önemli katkıda bulunması amacıyla hizmet veren Karatay Kültür ve Sanat Akademisi'nin bahar dönemi sona erdi. Akademinin bahar dönemi kapanış programı; çocukların ve gençlerin aldıkları eğitimler sonucunda Resim, Ahşap Ürün, Çini ve Seramik ile Bilişim gibi farklı daha birçok alanda yaptıkları ürünlerin sergisinin açılışıyla başladı. 8 hafta boyunca Karatay Kültür ve Sanat Akademisi'nde eğitim alan öğrenciler; çeşitli etkinliklere imza attı.

"Akademi, çocuklarımızın geleceğine güzel katkılar sağlıyor"

Karatay Kültür ve Sanat Akademisi'nin bahar dönemi kapanış programı, Karatay Belediye Başkan Vekili Şaban Önal'ın yaptığı konuşmayla sona erdi. Başkan Vekili Önal; "Eğitimlerin verilmesinde ve bu güzel programın organize edilmesinde emek veren tüm hocalarımıza ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Karatay Belediyesi sadece fiziki ve altyapı çalışmaları yapmıyor. Aynı zamanda eğitimden sağlığa, kültürden sanata, sosyal ve çevresel alanlara kadar birçok platformda hizmet üretiyoruz. Çocuklarımızın çok daha iyi ortam ve imkanlarda eğitimlerini alabilmeleri için çaba gösteriyoruz. Karatay Kültür ve Sanat Akademisi de kısa bir süre önce kurulmuş olmasına rağmen önemli bir mesafe aldı ve çocuklarımızın gelişmesine, eğitimlerine ve geleceklerine güzel katkılar sağlamaya başladı. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de bu ve çok daha güzel projeleri üretmeye ve hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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