Karayazı\'da bir ilk: Esnaf dayanışma derneği kuruldu

Erzurum'un Karayazı ilçesinde esnaflar tarafından kurulan Karayazı Esnaf Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ilçede bir ilke imza atarak esnaf dayanışmasını kurumsal bir yapıya kavuşturdu. Dernek, 18 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek seçimlere kendi adayıyla katılma kararı aldı.

Seçim süreci kapsamında dernek yönetimi, ilk olarak Karayazı Mülki Amiri ve Kaymakamı Onur Titiz'i makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Ziyarette derneğin kuruluş amacı, hedefleri ve Karayazı esnafına yönelik planlanan çalışmalar ele alındı.

Dernek yönetimi daha sonra Karayazı Belediye Başkanı Bahar Göksu'yu makamında ziyaret ederek yol haritasını paylaştı. Bakan Göksu, derneğin Karayazı esnafı adına attığı bu yeni ve önemli adımı desteklediğini ifade etti.

Karayazı Esnaf Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi, ilçe genelinde esnafları ziyaret ederek adaylığını kamuoyuna duyurdu. Yapılan ziyaretlerde esnaflar, derneğin kuruluşundan ve izlenen süreçten duydukları memnuniyeti dile getirerek desteklerini açıkladı.

Dernek, önümüzdeki süreçte Karayazı esnafı arasında birlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi, ilçenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunmayı hedefliyor. - ERZURUM