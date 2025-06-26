Karbondioksit Emisyonları Rekor Kırdı - Son Dakika
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Yerel

Karbondioksit Emisyonları Rekor Kırdı

26.06.2025 14:55
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2024'te enerji talebindeki artış nedeniyle karbondioksit emisyonları rekor seviyeye ulaştı.

Dünya genelinde enerji talebinde yaşanan artışla birlikte enerji üretimi kaynaklı karbondioksit (CO2) emisyonları, 2024'te rekor seviyeye ulaştı.

Yenilenebilir enerji kullanımının hızla artmasına rağmen dünya genelinde enerji talebindeki artış nedeniyle "yeşil enerji", fosil yakıt kullanımında gerilemeye yol açmadı. Fosil yakıt kullanımının artmaya devam etmesi nedeniyle enerji sektöründen kaynaklanan küresel karbondioksit (CO2) emisyonları, 2024'te rekor seviyeye ulaştı. Londra merkezli Enerji Enstitüsü tarafından hazırlanan Dünya Enerji İstatistikleri Değerlendirme Raporuna göre küresel karbondioksit salınımı, üst üste 4'üncü yıl rekor kırdı.

Tüm enerji kaynaklarının kullanımında artış görüldü

Raporda yayınlanan veriler, dünya ekonomisini fosil yakıtlardan vazgeçirme çabalarının karşılaştığı zorlukları gözler önüne serdi. Rapora göre 2024 yılında dünya genelinde toplam enerji arzında yüzde 2'lik bir artış gözlendi. Verilere göre geçtiğimiz yıl, en son 2006 yılında gerçekleşen bir durum ortaya çıktı ve petrol, gaz, kömür, nükleer, hidroelektrik ve yenilenebilir enerji gibi tüm enerji kaynaklarının kullanımında artış kaydedildi. Bu artış, geçtiğimiz yıl karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 1 oranında yükselmesine ve bir önceki yıl kaydedilen rekor seviyeyi de aşarak 40.8 gigaton karbondioksit eşdeğeri seviyesine ulaşmasına neden oldu.

En çok doğal gaz kullanımı arttı

Küresel planda fosil yakıt kullanımında en büyük artış, yüzde 2.5 ile doğal gazda görüldü. Kömür kullanımı ise yüzde 1.2 artış göstererek dünya genelindeki en büyük enerji üretim kaynağı olma konumunu korudu. Petroldeki artış ise yüzde 1'in altında kaldı. Rapora göre rüzgar ve güneş enerjisi kullanımı da 2024 yılında yüzde 16 oranında arttı. Verilere göre dünya yenilenebilir enerji kapasitesindeki artışın yüzde 57'lik kısmını Çin üstlendi. Çin'de güneş enerjisi kullanımı, son 2 yılda 2 kat arttı.

Elektriğe talep yüzde 4 oranında arttı

Raporda küresel elektrik talebinin de yüzde 4 oranında artarak toplam enerji talebini geride bıraktığına dikkat çekildi. Rapordaki rakamlar, Ukrayna'daki çatışmanın Rusya'dan petrol ile gaz akışını azalttığı ve Orta Doğu'daki çatışmaların tedarik güvenliği konusunda endişeye yol açtığı bir dönemde dünya ekonomisini fosil yakıtlardan uzak tutma çabalarının zorluğu ortaya koydu.

Küresel sıcaklıkları arttırıyor

Karbon emisyonları, atmosferde birikerek sera etkisine neden olduğu için küresel sıcaklıkların artmasına neden oluyor. Fosil yakıt kullanımı ve ormanlık alanların azalması, küresel ısınmayı artıran faktörler arasında görülüyor.

Geçtiğimiz yıl, en sıcak yıl" olarak kayıtlara geçmiş ve küresel sıcaklıklar, ilk defa sanayi dönemi öncesi ortalama sıcaklığın 1.5 santigrat derece üstüne çıkmıştı. - LONDRA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Enerji, londra, Çevre, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karbondioksit Emisyonları Rekor Kırdı - Son Dakika

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