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Kardan çizgi film karakteri 'Şukufe teyze' ve köpeğini yaptılar - Son Dakika

Kardan çizgi film karakteri 'Şukufe teyze' ve köpeğini yaptılar

31.01.2022 20:35

Kardan çizgi film karakteri 'Şukufe teyze' ve köpeğini yaptılar Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Burçalık Köyü'nde yaşayan iki kardeşin kardan yaptığı Şukufe teyze ve köpeği köylünün maskotu oldu.

Kardan çizgi film karakteri 'Şukufe teyze' ve köpeğini yaptılar

BİLECİK - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Burçalık Köyü'nde yaşayan iki kardeşin kardan yaptığı Şukufe teyze ve köpeği köylünün maskotu oldu.

Nuri ve Hüseyin Özdemir kardeşler kar yağışı sonrasında kardan adam yapmaya karar verdiler. Yaptıkları kardan adamı çizgi film kahramanı Şukufe teyze ve köpeğine uyarlayan Özdemir kardeşlerin kardan adamı köylüler ve çocuklar tarafından büyük beğeni topladı. Kardan adamı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken ortaya kardan güzel bir eser ortaya koyan Özdemir kardeşleri bu güzel eser için kutladılar. Özellikle çocuklar, Şukufe teyze ve köpeğinin kardan adamını görmek için bulunduğu alana akın ettiler.

Kardan çizgi film karakteri 'Şukufe teyze' ve köpeğini yaptılar
Kardan çizgi film karakteri 'Şukufe teyze' ve köpeğini yaptılar
Kardan çizgi film karakteri 'Şukufe teyze' ve köpeğini yaptılar

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Bilecik, Film, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kardan çizgi film karakteri 'Şukufe teyze' ve köpeğini yaptılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kardan çizgi film karakteri 'Şukufe teyze' ve köpeğini yaptılar - Son Dakika
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