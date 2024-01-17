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Kardan dolayı kapanan köy yolları tek tek açılıyor - Son Dakika
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Kardan dolayı kapanan köy yolları tek tek açılıyor

Bitlis'te geçtiğimiz günlerde yağan kar yağışından dolayı kapanan onlarca köy yolu İl Özel İdare ekipleri tarafından tek tek açılıyor. Türkiye'nin en fazla kar alan illerinin başında gelen Bitlis'te kapanan yaklaşık 265 köy yolu birkaç gün içerisinde açıldı.

Kardan dolayı kapanan köy yolları tek tek açılıyor
17.01.2024 - 17:44,  Güncelleme: 17:49
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Kardan dolayı kapanan köy yolları tek tek açılıyor

BİTLİS - Bitlis'te geçtiğimiz günlerde yağan kar yağışından dolayı kapanan onlarca köy yolu İl Özel İdare ekipleri tarafından tek tek açılıyor.

Türkiye'nin en fazla kar alan illerinin başında gelen Bitlis'te kapanan yaklaşık 265 köy yolu birkaç gün içerisinde açıldı. Bugün itibari ile kapanan köy yolunun 2 olduğunu belirten Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, akşam saatlerine kadar bu köylerinde yolunun açılacağını kaydetti. Kurtkan, "10 şantiyemiz ve 45 iş makinemizle vatandaşlarımızın hizmetindeyiz" dedi.

Öte yandan Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Kasım, Aralık ve Ocak aylarından toplamda 198 santimetre karın yağdığı belirtildi.

Kaynak: İHA
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