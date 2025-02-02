Kardeş Acısını Çiçeklerle Sarıyor - Son Dakika
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Yerel

Kardeş Acısını Çiçeklerle Sarıyor

Kardeş Acısını Çiçeklerle Sarıyor

Depremde kardeşini kaybeden Ali Sevim, acısını çiçekçilikle hafifletiyor, anısını yaşatıyor.

02.02.2025 10:55
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde beraber çalıştığı kardeşini kaybeden depremzede esnaf, depremin acısını çiçeklerle atıyor.

Kahramanmaraş'ta çiçekçilik yapan Ali Sevim, 6 Şubat depreminin acısını yüreğinde taşıyan binlerce insandan biri. Depremde kardeşi Osman Sevim'i kaybeden Sevim, yaşadığı büyük kayba rağmen işini sürdürmeye devam ediyor.

Ailesiyle beraber yaşayan kardeşinin deprem gecesi Ebrar Sitesi'ndeki arkadaşına gittiğini ve orada enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini ifade eden Sevim, kardeşinin cansız bedenini enkazdan 11 gün sonra çıkarabildiklerini söyledi.

Sevim, "Bu işi kardeşimle beraber yapıyorduk. Onun anısını yaşatmak için işimizin başındayız. Kardeşimin özlemini bu çiçeklerle sarıyorum. Allah tüm ölenlere rahmet eylesin" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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