Kardeş Adliye Projesi ile Elbistan\'a Destek

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adalet Bakanlığı'nca başlatılan 'Kardeş Adliye' projesi ile deprem bölgesinde bulunan 85 adliyeye destek verilirken, bu çerçevede Elbistan Adliyesi, Eskişehir Adliyesi'ne kardeş olarak belirlendi.
Depremin hemen ardından Eskişehir Adliyesi'nce başlatılan yardım kampanyaları ile birçok deprem bölgesine yardım ulaştırıldı. Eskişehir'den gönüllü olarak Elbistan Adliyesi'ne giden 11 yargı çalışanı adli hizmetlerin yürütülmesine destek oldu. Eskişehir Adliyesi'nde görevli yargı mensubu ve çalışanlarının maaşlarından bağışlanan 450 bin lira ile Elbistan'da görevli adalet çalışanlarının ve yakınlarının ihtiyaçları tespit edilerek bölgeye teslim edilmek üzere hazırlandı. Temin edilen yardımlar depremin yıldönümünde Elbistan'a ulaştırılarak sahiplerine teslim edildi.
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Soner Çiftçioğlu ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Elbistan'da görevli yargı çalışanları ile yakınlarını ziyaret ederek depremde hayatını kaybeden yargı çalışanları ve tüm vatandaşlar için dua ettiler. Depremin ardından bölgeye 54 adet konteynır bağışlayarak birçok ailenin barınma ihtiyacını karşılayan Eskişehirli hayırsever bir iş adamı tarafından oluşturulan konteynır kentteki vatandaşlar da ziyaret edildi.
Kardeş adliye projesi ile yaralar sarıldı
Duanın ardından söz alan Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, adliyede görev yapan yargı mensubu ve çalışanlarına 6 Şubat depremlerinin ardından gösterdikleri gayretleri dolayısıyla teşekkür ederek, "Adalet Bakanlığı olarak asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığımız 'Kardeş Adliye' projesi çerçevesinde 85 adliyemize destek olduk. Proje ile Elbistan Adliyesi ile Eskişehir Adliyesi arasında kurulan kardeşlik bağının günden güne güçlenmesi, yaraların birlikte sarılması 'Kardeş Adliye' projesinin ne kadar önemli bir çalışma olduğunu gözler önüne seriyor. Allah yaşanan acıları bir daha milletimize yaşatmasın" diye konuştu.
Depremin ardından bu zamana kadar Eskişehir'deki adalet teşkilatı mensuplarının milli mücadele ruhuyla deprem bölgesine uzandığını belirten Başsavcı Ali Yeldan, "Biz buraya sadece yardımları iletmeye değil hepinizin yanında olduğumuzu göstermeye geldik. Depremin üzerinden 1 yıl değil 10 yıl da geçse kurduğumuz kardeşlik bağı baki kalacaktır" dedi.
Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı ve Adalet Komisyonu Başkanı Rıdvan Oğuz da Adalet Bakanlığı'na ve Eskişehir Adliyesi'ne Elbistan'a gösterdikleri ilgi ve desteklerden dolayı teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR
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