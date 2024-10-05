Kardeş Kültürler Festivali\'nde Aynur Özdemir ve Ercan Papur Coşkusu

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Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği iş birliğiyle düzenlenen Kardeş Kültürler Festivali'nin 7. gününde, Aynur Özdemir ve Ercan Papur vatandaşlara türkü dolu bir akşam yaşattı.

Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Kardeş Kültürler Festivali, 7. gününde de ilk günkü coşkusunu sürdürmeye devam etti. İç Anadolu Bölgesi'ne özel gecede, bölgenin tanıtım filmleri gösterildi, yöresel oyunları sergilendi. Ardından sahne alan Aynur Özdemir, birbirinden güzel türkülerini seslendirerek Esenyurtlulara hem neşeli hem de duygusal anlar yaşattı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Ercan Papur ise duygu dolu türküleriyle vatandaşlar unutulmaz bir akşam geçirdi.

"En sevdiğim ilçe Esenyurt"

İstanbul'da en sevdiği, kendini evinde hissettiği ilçelerden birinin Esenyurt olduğunu belirten şarkıcı Ercan Papur, "Sahnede de dile getirdim; Türkiye'de çok sevdiğim ve beğendiğim iki ilçe var. Hem konumları hem de burada yaşayan halklar açısından bu ilçeler dikkat çekici. Çünkü her iki ilçede de ezilmiş, zor zamanlar geçirmiş insanların yaşadığını düşünüyorum. Bunlardan biri Gazi Mahallesi, diğeri ise Esenyurt. Gazi Mahallesi'nde birçok akrabam yaşıyor ve orayı çok seviyorum. Oradaki insanların dik duruşu, hayata bakış açıları her yönüyle Esenyurt'u andırıyor. Bu yüzden burada olmaktan büyük onur ve şeref duyuyorum" diye konuştu.

"Türkülerde kin yoktur"

Kardeş Kültürler Festivali'nin Esenyurt için büyük bir kazanım olduğunu da söyleyen Papur, "Bana bu konser için destek olan Sivas Dernek Başkanı sevgili Hatice Uygun'a, İl Dernekler Birliği Başkanı sevgili Orhan Onur'a ve Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Elimizden geldiğince Türkiye'ye sesimizi duyurmaya çalıştık. Eksikliklerimiz ya da hatalarımız olmuş olabilir. Eğer burada insanlarımızı kırdıysak, herkesten içtenlikle özür diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkülerle kalın, türkülerin ruhundan vazgeçmeyin. Çünkü türkülerde kan, kin, nefret yoktur; özgürlük, barış ve sevgi vardır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de savaşın olmadığı, silahların patlamadığı, çocuklarımızın ve kadınlarımızın ölmediği bir ülke istiyoruz. Herkesin istediği bu barış ve huzuru biz de istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL