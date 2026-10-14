Kardeş okul projesiyle Bursa\'ya gelen 33 kişilik heyet Nilüfer\'deki tesisleri gezdi

Nilüfer Belediyesi Hasanağa Gıda Merkezi ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İşleme Tesisi'ni yerli ve yabancı öğrencilerden oluşan heyet gezip çalışmalar hakkında bilgi edindi.

Osmangazi Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Almanya'nın Köln kentinde bulunan Berufskolleg Südstadt okulundan 33 kişilik öğrenci ve öğretmen grubu, kardeş okul projesi doğrultusunda Bursa'ya ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, program kapsamında Nilüfer Belediyesi Hasanağa Gıda Merkezi ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İşleme Tesisi'ni gezdi.

NİLKOOP Başkanı Resul Tarman'ın da eşlik ettiği saha ziyaretinde konuk heyete; tesisler, yürütülen teknik çalışmalar ve gıda zincirinin işleyişi hakkında detaylı bilgi verildi. Ziyaretçiler, Nilüfer'de uygulanan tarımsal üretim modellerini yerinde görme imkanı buldu.