Kardeşköy Mahallesi'nde Yeni Mesire Alanı Hizmete Açılıyor - Son Dakika
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Kardeşköy Mahallesi'nde Yeni Mesire Alanı Hizmete Açılıyor

Kardeşköy Mahallesi\'nde Yeni Mesire Alanı Hizmete Açılıyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in öncülüğünde Kardeşköy Mahallesi'ne kazandırılan yeni mesire alanı, 20 Kasım Çarşamba günü düzenlenecek törenle açılacak. Barbekü bölümleri, çocuk oyun alanı ve geniş piknik alanlarıyla dikkat çeken mekan, bölge halkına doğayla iç içe keyifli zaman geçirme imkanı sunacak.

19.11.2024 10:27  Güncelleme: 10:29
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in, Kardeşköy Mahallesi'ne kazandırdığı yeni mesire alanı, hizmete açılıyor. Doğayla iç içe keyifli vakit geçirme imkanı sunacak mekan, 20 Kasım Çarşamba günü saat 12.30'da düzenlenecek törenle kapılarını Efeler halkına açacak.

Barbekü bölümleri, çocuk oyun parkı, geniş piknik yerleri ve modern düzenlemeleriyle dikkat çeken mesire alanı, bölge halkının sosyal yaşamına renk katacak. Başkan Anıl Yetişkin, "Ailelerin huzur içinde vakit geçirebileceği, doğanın tadını çıkarabileceği Kardeşköy Mesire Alanı'mızın kurdelesini hep birlikte kesmek için tüm hemşehrilerimizi açılış törenimize bekliyorum" dedi.

Mesire alanının eski halini hatırlatan Kardeşköy sakinleri, yapılan çalışmalardan oldukça memnun. Mahallede uzun süredir bakımsız bir halde bulunan alanın, belediyenin çalışmalarıyla adeta yeniden doğduğunu belirten mahalle sakinleri, "Eskiden burada oturacak bir yer bile yoktu. Çocuklarımızın oynaması için bir yer olmadığı gibi, piknik yapmak da hayaldi. Şimdi ise ailemizle huzur içinde zaman geçirebileceğimiz, yemyeşil, temiz, modern bir alanımız oldu. Her detay düşünülmüş. Çocuklarımızın güvenle oynayabileceği bir parkımız var. Ebeveynler de piknik yaparken onları gönül rahatlığıyla izleyebilecek. Efeler Belediye Başkanımız Anıl Yetişkin'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kardeşköy Mahallesi'nde Yeni Mesire Alanı Hizmete Açılıyor - Son Dakika

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