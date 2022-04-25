Karesi Belediyesi'nden Ramazan'da gönül eli - Son Dakika
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Karesi Belediyesi'nden Ramazan'da gönül eli

25.04.2022 15:35
Karesi Belediyesi'nden Ramazan'da gönül eli

Sosyal Belediyeciliğe büyük önem veren Karesi Belediyesi, ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşlara desteğini sürdürüyor.

Sosyal Belediyeciliğe büyük önem veren Karesi Belediyesi, ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşlara desteğini sürdürüyor. Karesi Belediyesi, Ramazan ayı ve bayramı nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftarlık yanında, bayramlık, gıda paketi, yakacak, berber ve kuaförlük hizmeti ile gönül elini uzattı.

Karesi Belediyesi, 'insan odaklı, sosyal belediyecilik' çalışmalarıyla örnek olmaya devam ediyor. "Karesi'de kimse kendini yalnız hissetmeyecek" sloganıyla çalışmalarına yön veren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın talimatıyla Karesi Belediyesi ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Karesi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile Ramazan ayında da gıdadan giyime, ayakkabıdan ilaca, erzaktan sıcak yemeğe, yakacak yardımından kuaförlük hizmetine kadar birçok farklı alanda yardımlarını sürdürüyor.

24 bin öğün sıcak yemek

Karesi Belediyesi büyük bir özenle araştırılarak belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2022 yılı Ramazan ayında günlük 400 öğün olmak üzere toplam 24 bin öğün sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Oluşturulan 7 ekip tarafından yemekler sıcak bir şekilde ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar dağıtılıyor.

Bayram şıklığı ve güzelliği

Karesi Belediyesi yine Ramazan Bayramı öncesi bayramlık ve kuaför hizmetleri de veriyor. Bayram öncesi ihtiyaç sahibi 600 kişiye bayramlık kıyafet yardımında bulunuldu. Yine bayram öncesi İhtiyaç sahibi vatandaşların içerisinden yaşlı, engelli ve kimsesiz olan 50 kişiye evlerinde kuaför ve berber hizmeti veriliyor. Yine Ramazan ayı içerisinde bin 500 adet gıda kolisi yardımı yapıldı. 103 kişiye ise 40 ton kömür yardımında bulunuldu.

İhtiyaç sahibi bin 225 kişiye ise 3 bin 358 adet sosyal market kartı yardımında bulunuldu. - BALIKESİR

Karesi Belediyesi'nden Ramazan'da gönül eli
Karesi Belediyesi'nden Ramazan'da gönül eli
Karesi Belediyesi'nden Ramazan'da gönül eli
Karesi Belediyesi'nden Ramazan'da gönül eli
Karesi Belediyesi'nden Ramazan'da gönül eli
Karesi Belediyesi'nden Ramazan'da gönül eli
Karesi Belediyesi'nden Ramazan'da gönül eli
Karesi Belediyesi'nden Ramazan'da gönül eli

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karesi Belediyesi'nden Ramazan'da gönül eli - Son Dakika


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