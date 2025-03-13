Kargı'da Yaşlı Kadına Hırsızlık Nedeniyle Saldırı

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Çorum'un Kargı ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, hırsızlık amacıyla girdikleri evde 77 yaşındaki Hatice K'yı önce bıçakladı sonra da yakmaya çalıştı. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

İddiaya göre olay, Kargı ilçesine bağlı Akkise Köyü'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yaşlı çiftin evini hedef alan hırsızlar, Eşref K.'nın camiye gitmesini fırsat bilerek 77 yaşındaki kadını evde yalnız yakaladı. Evin içindeki ziynet eşyalarını çalmak amacıyla eve giren kimliği belirsiz kişiler, Hatice K'yı bıçakladı.

Hatice K. olay yerinde can verdi. Saldırganlar, Hatice K'nın cansız bedenini ateşe vermeye çalıştı. Ardından ziynet eşyalarını alarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapılan ilk incelemede Hatice K'nın bıçaklanarak öldüğünü ve ardından yakıldığını tespit etti.

Jandarma ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.