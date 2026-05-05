Karın ağırlığına dayanamayan ağaçlar devrildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde aniden bastıran kar yağışı sonrası karın ağırlığını dayanamayan bazı ağaçların dalları kırılarak yollara ve kaldırımlara devrildi.

Gece etkili olan kar yağışı, yeşillenen ağaç dallarında büyük bir yük oluşturdu. Yoğun kar kütlesini taşıyamayan birçok ağaç, kökünden sökülerek veya dalları kırılarak yaya kaldırımlarına ve yollara devrildi. Vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan ve ulaşımda aksamalara neden olan devrilmiş ağaçlar için belediye ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışma başlattı. Ekipler, yolları ve kaldırımları temizlemek için devrilen ağaçları motorlu testerelerle keserek bölgeden kaldırdı. - AFYONKARAHİSAR