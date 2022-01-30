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Karın bozduğu yollara hızlı müdahale - Son Dakika

Karın bozduğu yollara hızlı müdahale

30.01.2022 11:12
Karın bozduğu yollara hızlı müdahale

Yoğun kar yağışının ardından bozulan yollara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.

Yoğun kar yağışının ardından bozulan yollara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı yol bakım acil müdahale ekipleri, kent genelinde yollarda bakım, onarım çalışmaları ile ulaşımda konfor ve güvenliği sağlıyor. İklim koşullarından oluşan yoğun kar yağışı veya ağır tonajlı araçların geçişleri sebebiyle İzmit Yahya Kaptan Köprüsü üzerinde ve toptancılar sitesi girişinde tespit edilen arızalara ekipler tarafından müdahale edildi. Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler de kent genelinde görev yaptıkları alanlarda meydana gelen arızları, fen işlerine bildirerek, sorunların hızla çözümlemesine yardımcı oluyor.

Yağışlı havanın ardından İzmit Yahya Kaptan Köprüsü üzerinde oluşan çukur ve bozulmaya herhangi bir olumsuz durum oluşturmadan ve kaza yaşanmadan müdahale edildi. Böylece can ve mal kaybına sebebiyet verebilecek bir olumsuzluk hızla ortadan kaldırıldı. Aynı şekilde zabıta ekipleri tarafından toptancılar sitesinin girişinde tespit edilen ve fotoğraflanarak fen işleri ekiplerine gönderilen arıza da hızla giderildi. - KOCAELİ

Karın bozduğu yollara hızlı müdahale
Karın bozduğu yollara hızlı müdahale
Karın bozduğu yollara hızlı müdahale
Karın bozduğu yollara hızlı müdahale

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karın bozduğu yollara hızlı müdahale - Son Dakika


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