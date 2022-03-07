Kariyer fuarında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü standına yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi

Kariyer fuarında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü standına yoğun ilgi

07.03.2022 16:52
Kariyer fuarında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü standına yoğun ilgi

Erzurum'da düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarında İl Sağlık Müdürlüğü standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Erzurum'da düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarında İl Sağlık Müdürlüğü standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

7-8 Mart 2022 tarihlerindeki, 40'a yakın firmanın sponsorluğu ve 300'e yakın katılımcı firmanın yer aldığı Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF) açılışına Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir'de katıldı.

Dr. Gürsel Bedir; "Açılışa katılım sağlayan vatandaşlarımızın özellikle Covid-19 Turkovac aşısı standımıza ilgi göstermesi bizi ziyadesiyle memnun ediyor" dedi.

Bedir; "Müdürlüğümüz insan kaynaklarından tabip, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı, ilk ve acil yardım unvanlarında personeller görev almaktadır. Standımızda yine boy, kilo bel çevresi ölçümü, tansiyon ölçümü, satürasyon ölçümü ve kan şekeri ölçümü yapılmaktadır. Covid-19 kapsamımda Turkovac Aşı uygulama noktası oluşturularak isteyen vatandaşlarımıza aşı yapılmaktadır. Ayrıca Organ bağışı hakkında bilgilendirme yapılıp, bağışta bulunan vatandaşımızdan bağış formu alınmaktadır. Öğrenciler Sağlık Bakanlığında kariyer olanaklarını ve kadro durumlarını öğrenmek istemişlerdir. Stajlar konusunda talepleriyle ilgili gerekli bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca standımızda öğrencilerimize Müdürlüğümüzün faaliyet alanları hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. UMKE ve 112 Acil sağlık hizmetleri kapsamında da araçlar ve ilk yardım uygulamaları konusunda bilgi verilmektedir. Ayrıca fuarın 2.gününde öğrencilere Sağlık Bakanlığı Personel İstihdam Şekilleri ve Kariyer İmkanları sunumu yapılacaktır." dedi.

Fuardaki Sağlık Müdürlüğü tanıtım standı 8 Mart 2022 de sona erecek. - ERZURUM

Kariyer fuarında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü standına yoğun ilgi
Kariyer fuarında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü standına yoğun ilgi
Kariyer fuarında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü standına yoğun ilgi
Kariyer fuarında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü standına yoğun ilgi
Kariyer fuarında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü standına yoğun ilgi
Kariyer fuarında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü standına yoğun ilgi

YORUMLAR
500
Vali Memiş: 'Ailemizin, temel taşı kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun' Vali Memiş: 'Ailemizin, temel taşı kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun' 'Doğu Anadolu Kariyer Fuarı' açıldı 'Doğu Anadolu Kariyer Fuarı' açıldı

İl Sağlık Müdürlüğü, Doğu Anadolu, Erzurum, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kariyer fuarında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü standına yoğun ilgi - Son Dakika


Son Dakika
16:52 Galatasaray'da Fatih Terim ve Dursun Özbek'in geri dönüş hazırlığı başladı!
16:45 Kuyumcuya güvendiler! Dolandırılan esnaf ve mahalleli gözyaşları içinde dertleştiler
16:40 Araç sahiplerine kötü haber! Benzin 57 kuruş, motorin 1 lira 44 lira zamlandı
16:32 Boris Johnson: Ukraynalıların girişini kontrol altına almalıyız
16:19 Yarın 8 Mart! 339 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 165 kadın işçi iş kazasına kurban gitti
16:02 Gassal kendini aştı! Morgda cenazeyle poz verip "görevimizin başındayız" dedi! Tepki yağdı
15:59 Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Ender, entrika için pozisyonu aldı!
15:54 Üç Kuruş yeni bölümünde neler olacak? Baybars kimi kurban edecek?
15:49 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Bozan, kendi devletini mi kuruyor?
15:49 Eski AK Partili belediye başkanı korumasını vurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 17:01:08. #1.12#
SON DAKİKA: Kariyer fuarında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü standına yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement