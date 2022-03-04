Kariyer Günleri'nin son konuğu Serkan Gedük oldu - Son Dakika
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Kariyer Günleri'nin son konuğu Serkan Gedük oldu

04.03.2022 09:59
Kariyer Günleri'nin son konuğu Serkan Gedük oldu

Gölcük Belediyesi ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğine konuk olan Kocaeli Müdürü Serkan Gedük, öğrencilere tecrübelerini aktardı.

Gölcük Belediyesi ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğine konuk olan Kocaeli Müdürü Serkan Gedük, öğrencilere tecrübelerini aktardı.

Gölcük'te Öğrenciysen projesi kapsamında düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinin son konuğu Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük oldu. Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda düzenlenen etkinlikte Gedük, Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine kariyerlerini planlamada yol gösterdi. Programa Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Programda söz alan Başkan Sezer, bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük'e teşekkür etti. Sezer, öğrencilerin eğitimine ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak program ve çalışmalara devam edeceklerini söyledi. - KOCAELİ

Kariyer Günleri'nin son konuğu Serkan Gedük oldu
Kariyer Günleri'nin son konuğu Serkan Gedük oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kariyer Günleri'nin son konuğu Serkan Gedük oldu - Son Dakika


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