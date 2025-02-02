Karizma Boğası Güreşlere Hazırlanıyor

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'Karizma' adlı boğasını nisan ayındaki güreşlere hazırlıyor

AYDIN - Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Arif Eygi boğasını 13 Nisan'da yapılacak güreşlere hazırlıyor. Eygi, hafta sonları günde 10 km yürüyüş yaptırarak boğanın nefesini açmaya çalıştığını belirtti.

Şirindere Mahallesinde yaşayan Arif Eygi, çalıştığı fabrikadan kalan zamanlarında hayvancılık da yapıyor. Hayvancılığı çok sevdiği belirten Eygi, 3 yaşındaki 'Karizma' ismini verdiği boğası ile hafta sonunu geçiriyor. İş sonrası zamanını boğasına ayıran Eygi, ilk kez güreşe katılacak bağasının bakımını özenle yapıyor. Karizma'nın daha önce hiç güreş deneyimi olmadığını kaydeden Eygi, "Bu yıl ilk kez güreşlere katılacağız. Güreşlere Karizma'yı hazırlıyoruz. Gezdirip idman yapıyoruz. 13 Nisan'da İncirliova'da güreşimiz var. Herkesi güreşlere bekleriz. Kendim fabrikada çalışıyorum. Sadece hafta sonu ilgilenebiliyorum. Hafta içi bakımı oluyor. Nefesini açmak için hafta sonu antrenman ve yürüyüş yaptırıyoruz. Her hafta sonunu en iyi şekilde değerlendiriyoruz" dedi.