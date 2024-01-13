 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakarya'da karla kaplanan yayla yolunda mahsur kalan otomobil kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da karla kaplanan yayla yolunda mahsur kalan otomobil kurtarıldı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kar yağışının etkisiyle kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarına savruldu ve mahsur kaldı. İş makinesi ve ekiplerin yardımıyla otomobil kurtarıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sakarya\'da karla kaplanan yayla yolunda mahsur kalan otomobil kurtarıldı
13.01.2024 - 15:08,  Güncelleme: 15:09
Abone Ol

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde karla kaplanan yayla yolunda kontrolden çıkarak yol kenarında savrulan ve mahsur kalan otomobil ekiplerce kurtarıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Pamukova Eskiyayla Mahallesi yolunda kontrolden çıkan 54 RA 182 plakalı otomobil yol kenarına savruldu. Ağaçlara çarparak durabilen ve mahsur kalan otomobil için bölgeye iş makinesi geldi. Bölgede mahsur kalan otomobil, ekipler ve vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. Aracın kurtarılma çalışmaları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Pamukova, Sakarya, Kurtarma, Hava Durumu, Kaza, Otomobil, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da karla kaplanan yayla yolunda mahsur kalan otomobil kurtarıldı - Son Dakika


15:21
Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05
Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:14
Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05
Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01
Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56
Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti

Son Dakika
15:05 Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01 Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28 Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01 ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56 Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55 CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 16:03:09. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da karla kaplanan yayla yolunda mahsur kalan otomobil kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement