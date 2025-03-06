Karla Mahsur Kalan Adam Helikopterle Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karla Mahsur Kalan Adam Helikopterle Kurtarıldı

Erzurum'un Çat ilçesinde 15 gündür kayıp olan R.B., helikopterle kurtarıldı, hastaneye sevk edildi.

06.03.2025 00:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kardan mahsur kalan adam helikopterle kurtarıldı

ERZURUM - Erzurum'da kendisinden 15 gündür haber alınamayan vatandaş, jandarma operasyonu sonucunda helikopterle bulunduğu yerden alındı.

Erzurum'un Çat ilçesi Işkınlı Mahallesi'ne bağlı Hırhal Mezrası'nda ikamet eden 60 yaşındaki R.B. isimli vatandaştan 15 gündür haber alınamadığına dair 05 Mart 2025 tarihinde gelen ihbar üzerine Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından araştırma başlattı. Yapılan incelemeler neticesinde, vatandaşın Hırhal Mezrası'nda yalnız olduğu, yoğun kar yağışı nedeniyle mezra yolunun kapandığı ve bu nedenle ikamet ettiği evde mahsur kaldığı değerlendirildi.

Kritik hava ve yol şartları göz önünde bulundurularak, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD koordinesinde hava destekli kurtarma operasyonu planlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter ile 05 Mart 2025 günü saat 12.46 sıralarında gerçekleştirilen başarılı kurtarma operasyonu sonucunda vatandaş sağ olarak bulunduğu yerden tahliye etti. İlk sağlık kontrollerinin ardından, R.B. isimli vatandaş Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için 7/24 esasına göre görevine devam etmektedir. Meydana gelebilecek benzer olayları karşı vatandaşlarımızın olumsuz hava şartlarında dikkatli olmaları ve acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermeleri önem arz etmektedir.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Helikopter, Güvenlik, Jandarma, Erzurum, 3-sayfa, Sağlık, Yerel, AFAD, Çat, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karla Mahsur Kalan Adam Helikopterle Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
07:46 Ece Gürel’i bulan arama kurtarma gönüllüsü o anları anlattı: 6 dakika sonra bağırmaya başladı Ece Gürel'i bulan arama kurtarma gönüllüsü o anları anlattı: 6 dakika sonra bağırmaya başladı
07:40 3. dünya savaşı ilanı gibi Fransa’dan nükleer silah hamlesi 3. dünya savaşı ilanı gibi! Fransa'dan nükleer silah hamlesi
07:23 Ece Gürel sağ bulundu, eşi göz yaşlarını tutamadı İlk sorusu bu oldu Ece Gürel sağ bulundu, eşi göz yaşlarını tutamadı! İlk sorusu bu oldu
02:55 Kayıp Ece Gürel sağ olarak bulundu İşte ekiplerin genç mimarın bulduğu anlar Kayıp Ece Gürel sağ olarak bulundu! İşte ekiplerin genç mimarın bulduğu anlar
14:17 Taraftar kahrolacak Beşiktaş’ta Rafa Silva şoku Taraftar kahrolacak! Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku
14:14 Euro Türk lirası karşısında rekor kırdı Euro Türk lirası karşısında rekor kırdı!
13:51 Kaldırımda yürürken düşüp öldü Kaldırımda yürürken düşüp öldü
13:49 CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın Adnan Beker “Oy veririm“ diyemedi CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi
13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
13:28 Fenerbahçe’den ses getirecek Mourinho hamlesi Fenerbahçe'den ses getirecek Mourinho hamlesi
13:21 Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya’dan kötü haber Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber
13:11 Rekabet Kurulu’ndan “Mackolik“e 13 milyon lira ceza Rekabet Kurulu'ndan "Mackolik"e 13 milyon lira ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2025 09:53:15. #7.13#
SON DAKİKA: Karla Mahsur Kalan Adam Helikopterle Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.