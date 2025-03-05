Karla Mahsur Kalan Yaşlı Adam Kurtarıldı - Son Dakika
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Karla Mahsur Kalan Yaşlı Adam Kurtarıldı

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Çat'ta 15 gündür kayıp olan R.B., yoğun kar nedeniyle evinde donmak üzereyken bulundu.

05.03.2025 20:00
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(ERZURUM)- Erzurum'un Çat ilçesinde 15 gündür ulaşılamayan 60 yaşındaki R.B., yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Hırhal Mezrası'ndaki evinde donmak üzereyken bulundu. R.B., helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Çat ilçesi Işkınlı Mahallesi Hırhal Mezrası'nda tek başına yaşayan R.B.'ye 15 gündür ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırmada, R.B.'nin yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezradaki evinde mahsur kaldığı tespit edildi.

Mezrada mahsur kalan R.B.'yi kurtarmak için Erzurum Jandarma Komutanlığı ile AFAD koordinesinde hava destekli kurtarma operasyonu düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle bugün saat 12.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyonla R.B., mezradan kurtarıldı. Sağlık kontrollerinde hipotermi geçirdiği belirlenen R.B., Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Karla Mahsur Kalan Yaşlı Adam Kurtarıldı - Son Dakika

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