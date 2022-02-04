Üye Girişi
Karlı arazide ilerleyen domuz sürüsü böyle görüntülendi - Son Dakika

Karlı arazide ilerleyen domuz sürüsü böyle görüntülendi

04.02.2022 10:42

Karlı arazide ilerleyen domuz sürüsü böyle görüntülendi Erzincan'da karla kaplı arazide ilerleyen domuz sürüsü droneyle havadan görüntülendi.

Karlı arazide ilerleyen domuz sürüsü böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'da karla kaplı arazide ilerleyen domuz sürüsü droneyle havadan görüntülendi.

Erzincan merkeze bağlı Sazlıpınar köyü yakınına gelen yaban domuzu sürüsü, havadan droneyle görüntülendi. Köyde besicilik yapan Mert Yılmaz, sürüyle araziye çıktığında 'Keş' isimli çoban köpeği çalılık alana tepki verdi. Bu esnada çalılıkların arasından çıkan domuz sürüsüyle karşı karşıya kalan Mert Yılmaz, tehlike atlattı. Domuz sürüsünün kaçmasıyla birlikte Yılmaz, droneyle takibe başladı.

Karda ilerleyen 11 adet domuz, havadan görüntülendi. Karla kaplı alanda koşan yaban domuzları, bir süre sonra gözden kayboldu.

Karlı arazide ilerleyen domuz sürüsü böyle görüntülendi
Karlı arazide ilerleyen domuz sürüsü böyle görüntülendi
Karlı arazide ilerleyen domuz sürüsü böyle görüntülendi

YORUMLAR
500

Mert Yılmaz, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karlı arazide ilerleyen domuz sürüsü böyle görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:43 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Sedat hapse girdi mi?
10:38 Antika meraklısı 53 yıllık terzi kömürlü ütüyle kumaş ütülüyor
10:31 AK Partili Mücahit Birinci'nin Samsun paylaşımı: Allah akıl fikir versin
10:29 O bir Tinder dolandırıcısı! "Elmas prensiyim" dedi, kadınları 10 milyon dolar dolandırdı!
10:28 Paylaştığı video ile unuttuğumuz duyguları hatırlatan Dilara öğretmenin işine son verildi
10:25 Kıdem tazminatına güvence! Kısmi zamanlı çalışanın tazminatı bile yasal koruma altında
10:18 Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, hakkında uygunsuz açıklamalar yapan Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'dan şikayetçi oldu
10:08 Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı
10:03 Aşklarına 2. şans verdiler! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç barıştı
10:03 Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'in testislerinde tümör tespit edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 10:50:43. #1.12#
SON DAKİKA: Karlı arazide ilerleyen domuz sürüsü böyle görüntülendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement