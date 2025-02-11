Karlı Yolda Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Yerel

Karlı Yolda Kaza: 3 Yaralı

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Amasya'dan hastane randevusuna giden aile, karlı yolda devrildi. Yaralılar tedavi altına alındı.

11.02.2025 12:31
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Hastane randevusuna giderken karlı yolda şarampole devrildiler: 3 yaralı

AMASYA - Amasya'dan Samsun'daki hastane randevularına gitmek için yola çıkan ailenin içindeki otomobil, karlı yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Havza ailesinden 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'daki hastane randevuları için Amasya'dan yola çıkan Mehmet Havza yönetimindeki 05 ACD 092 plakalı otomobil Suluova ilçesine bağlı Çeltek Mahallesi mevkiinde karlı yolda kayıp kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü, yanındaki eşi Yisev Havza ve ağabeyi İlhami Havza yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralılar ambulansla Suluova Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karlı Yolda Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

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