 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karlıova'da belediyenin karla mücadelesi başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Karlıova'da belediyenin karla mücadelesi başladı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, ana cadde ve sokaklarda kar temizliğine başladı. Karlıova Belediyesi, vatandaşların yolları daha rahat kullanmaları için karları belirli noktalara toplayan ekiplerle birlikte çalışmalarını sürdürecek.

Karlıova\'da belediyenin karla mücadelesi başladı
26.12.2023 - 22:58,  Güncelleme: 23:11
Abone Ol

Karlıova'da belediyenin karla mücadelesi başladı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, ana cadde ve sokaklarda kar temizliğine başladı.

Günlerdir beklenen kar yağışı, Karlıova ilçesinde etkisini göstermeye başladı. 20 santimi aşan kar kalınlığının ardından Karlıova Belediyesi, ana cadde ve sokaklarda kar temizliğine başladı. Vatandaşların yolları daha rahat kullanmaları için karları belirli noktalara toplayan ekipler, daha sonra kamyonlarla ilçe dışına taşımasını yapacak.

Karla mücadele hazırlıklarını günler önce tamamladıklarını belirten Karlıova Belediyesi yetkililerinden Metin Bingöl, "Bu sene kar biraz geçti geldi ama temiz geldi. Son 3 gündür kar yağışı ve ciddi anlamda fırtına vardı. Bu fırtınalarla beraber ilçemizde kazalar da meydana geldi. Allah'a şükür can kaybı olmadı. Biz de belediye olarak çalışmalarımıza başladık ve kış boyunca çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Karlıova, Bingöl, Hava Durumu, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karlıova'da belediyenin karla mücadelesi başladı - Son Dakika


22:49
Kabine, asgari ücret için yarın bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar Kabine, asgari ücret için yarın bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar
22:18
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu
21:03
İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59
Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51
Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
18:29
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi

Son Dakika
22:49 Kabine, asgari ücret için yarın bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar
22:18 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu
21:03 İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26 Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59 Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51 Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
18:07 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
18:29 İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
17:55 Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 23:51:37. #1.12#
SON DAKİKA: Karlıova'da belediyenin karla mücadelesi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement