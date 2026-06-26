Karne Heyecanında Protokol Desteği

Afyonkarahisar'da öğrencilerin karne heyecanına ortak olan İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve beraberindeki protokol üyeleri, İhsaniye Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek çocuklara yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlayacak anlamlı hediyeler takdim etti.

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarete, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'nin yanı sıra protokol üyeleri katıldı. Protokol üyeleri, sınıfları tek tek gezerek öğrencilerin karne öncesi sevinç ve heyecanını paylaştı. Ziyaret çerçevesinde öğrencilere, yaz tatilinde okuma alışkanlıklarını geliştirmeleri ve kişisel bilgi kütüphanelerini zenginleştirmeleri amacıyla TÜBİTAK Bilim Çocuk ve Yeşilay dergileri hediye edildi. Bunun yanı sıra, çocukların ekran bağımlılığından uzak kalması, geleneksel değerleri yaşayarak öğrenmesi ve arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmesi amacıyla çeşitli geleneksel çocuk oyunları da armağan edildi.

Öğrencilerin büyük bir sevinç ve heyecan yaşadığı ziyaret, protokol üyeleriyle birlikte çektirilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR