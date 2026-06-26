Karne Heyecanında Protokol Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karne Heyecanında Protokol Desteği

Karne Heyecanında Protokol Desteği
26.06.2026 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müdür Sünnetci, öğrencileri ziyarette hediyelerle buluşturarak tatil heyecanını paylaştı.

Afyonkarahisar'da öğrencilerin karne heyecanına ortak olan İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve beraberindeki protokol üyeleri, İhsaniye Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek çocuklara yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlayacak anlamlı hediyeler takdim etti.

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarete, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'nin yanı sıra protokol üyeleri katıldı. Protokol üyeleri, sınıfları tek tek gezerek öğrencilerin karne öncesi sevinç ve heyecanını paylaştı. Ziyaret çerçevesinde öğrencilere, yaz tatilinde okuma alışkanlıklarını geliştirmeleri ve kişisel bilgi kütüphanelerini zenginleştirmeleri amacıyla TÜBİTAK Bilim Çocuk ve Yeşilay dergileri hediye edildi. Bunun yanı sıra, çocukların ekran bağımlılığından uzak kalması, geleneksel değerleri yaşayarak öğrenmesi ve arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmesi amacıyla çeşitli geleneksel çocuk oyunları da armağan edildi.

Öğrencilerin büyük bir sevinç ve heyecan yaşadığı ziyaret, protokol üyeleriyle birlikte çektirilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Tatil, Karne, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karne Heyecanında Protokol Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
Son saniye YKS’ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Lamine Yamal, “secdeli“ gol sevinci sonrası hedef oldu Lamine Yamal, "secdeli" gol sevinci sonrası hedef oldu
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim

12:05
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
11:51
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
11:42
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
11:41
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası’nda yan yana Verdiği para servet değerinde
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası'nda yan yana! Verdiği para servet değerinde
11:10
Atılan manşetler olay Bütün dünya A Milli Takım’ı konuşuyor
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
10:59
Akılalmaz olay Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 12:22:36. #7.12#
SON DAKİKA: Karne Heyecanında Protokol Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.