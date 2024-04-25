Karpuzculuk Yapan Belediye Başkanı Ziyaret Edildi

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Gençlik ve öğrencilik yıllarında karpuzculuk yaparak geçimini sağlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu, Türkiye Halciler Federasyonu yönetim kurulu üyeleri ellerinde karpuzlarla ziyaret etti. Sürpriz yapan hal esnafına da teşekkür eden Başkan Çavuşoğlu'na "En büyük teşekkür, Karpuz kamyonu kasasından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına giden yolculuğun bir tek mimarı var. Bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Türkiye Halciler Federasyonu yönetim kurulu üyesi Halil Öztürk ve hal esnafını makamında ağırladı. Ziyarette yaşanan güzel sürpriz ise hoş tebessümlere neden oldu. Başkan Çavuşoğlu, gençlik ve öğrencilik yıllarında karpuzculuk yaparak geçimini sağladığını kamuoyu ile paylaşmış, Tüm Türkiye'de "Karpuzcu Başkan" adıyla gündeme gelmişti. Türkiye Halciler Federasyonu yönetim kurulu üyesi Halil Öztürk Başkan Çavuşoğlu'nu kutlayarak yeni görevlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Öztürk ayrıca, "Serinhisarlı hemşehrim Bülent Nuri Çavuşoğlu ile gençliğimizde aynı zamanlarda pazarlarda çok karpuz sattık. Herkes hayırlı olsun ziyaretlerinde çiçek çikolata götürür, biz de karpuz götürdük. Allah sizlere güzel hizmet etmeyi nasip etsin. Sizlere teşekkür ediyoruz. Karpuzcudan belediye başkanı da olabiliyor, bunu gösterdiniz. Sizi kutluyorum ve başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Karpuz kasasından Büyükşehir Belediye Başkanlığına

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, karpuzlarla ziyaretin hoş bir sürpriz olduğunu belirterek, Öztürk ve beraberindekilere teşekkürlerini iletti. Başkan Çavuşoğlu, " Karpuz satmak keyifli bir işti. Karpuz satarak bir yerelere gelinebiliyormuş, halkımız bunu da gördü. Karpuz kamyonu kasasından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına giden yolculuğun bir tek mimarı var. Bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür, bize bu şansı, özgürlüğü veren cumhuriyettir, demokrasidir. Başka bir rejim altında yaşıyor olsaydık emin olun karpuzcudan hiçbir şey olmazdı" dedi. - DENİZLİ