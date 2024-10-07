Karpuzkaya Serintepe yolu yenilendi - Son Dakika
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Karpuzkaya Serintepe yolu yenilendi

Karpuzkaya Serintepe yolu yenilendi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın söz verdiği kırsal Karpuzkaya ile Serintepe mahallesi arasındaki bozuk yol yenilendi.

07.10.2024 13:18  Güncelleme: 13:20
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın söz verdiği kırsal Karpuzkaya ile Serintepe mahallesi arasındaki bozuk yol yenilendi. Artık rahat ve güvenli bir şekilde yolda seyahat edebileceklerini belirten mahalle sakinleri, hizmetlerinden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın ilçe genelinde başlattığı yol seferberliği kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda kırsal mahalleler Karpuzkaya ve Serintepe arasında kullanılan yolda çalışmalar başladı. Uzun bir süredir selden dolayı kullanılamayan yol, mahalle muhtarlarının talep etmesinin ardından bir hafta içerisinde tamamlandı.

Yapımı tamamlanan yolun eski halinden çok daha iyi olduğunu dile getiren mahalle sakinleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'a teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karpuzkaya Serintepe yolu yenilendi - Son Dakika

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