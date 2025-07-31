Karpuzlu\'da BKÜ Bayilerine Denetim

Köşk İlçe Tarım Müdürlüğü Bitki Sağlığı personelleri Karpuzlu ilçesinde Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) bayilerine çapraz denetim gerçekleştirdi.

2019 yılında yürürlüğe giren bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satılması ile depolanması ile ilgili yönetmelik kapsamında il ve ilçedeki ruhsatlı bitki koruma ürünleri bayilerinin yıllık denetimleri Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yapılıyor. Köşk İlçe Tarım Müdürlüğünce denetimler sonrası yazılı olarak; "BKÜ bayilerine yıl içerisinde yapılan denetimlerde görülen eksiklikler hakkında bayilere neler yapılması gerektiği konusunda bilgi verilirken, tespit edilen eksikliklerin de giderilmesini istenmektedir. Bayilere yönetmelikte yapılan yeni düzenlemeler ve değişiklikler ile bayilerin sorumlulukları ve uymaları gereken hususlar ile ilgili olarak bilgiler aktarılmaktadır. Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda BKÜ Bayileri çapraz denetimi için Bitki Sağlığı personelimiz Karpuzlu ilçesinde denetimlerini gerçekleştirmiştir" açıklaması yapıldı. - AYDIN