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Karpuzlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, süt hijyeni ve hayvancılık destekleri konulu eğitim toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Karpuzlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, süt hijyeni ve hayvancılık destekleri konulu eğitim toplantısı düzenledi

Karpuzlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akçaabat Mahallesi'nde çiftçilere yönelik düzenlediği eğitim toplantısında süt hijyeni ve hayvancılık destekleri konularını ele aldı. Toplantıda, süt hijyeninin önemi, sağlıklı hayvancılık uygulamaları, destek programları ve güncel tarım politikaları gibi konular hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Karpuzlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, süt hijyeni ve hayvancılık destekleri konulu eğitim toplantısı düzenledi
26.12.2023 - 09:37,
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Karpuzlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Akçaabat Mahallesi'nde 'süt hijyeni ve hayvancılık destekleri' konulu eğitim toplantısı düzenledi.

Aydın il genelinde Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları aralıksız sürüyor. Karpuzlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Akçaabat Mahallesi'nde çiftçilere yönelik düzenlenen eğitim toplantısında süt hijyeni ve hayvancılık destekleri konuları konuşuldu. Bölgedeki çiftçilerin katıldığı toplantıda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri; süt hijyeni ve hayvancılık konularında bilinçlenmenin, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini daha sürdürülebilir ve verimli hale getireceğini vurguladı. Süt hijyeninin önemi, sağlıklı hayvancılık uygulamaları, destek programları ve güncel tarım politikaları gibi konularda bilgilendirmelerde bulunan yetkililer, çiftçilerin sorularını yanıtladı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Karpuzlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, süt hijyeni ve hayvancılık destekleri konulu eğitim toplantısı düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karpuzlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, süt hijyeni ve hayvancılık destekleri konulu eğitim toplantısı düzenledi - Son Dakika
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