Karpuzlu'da YKS öncesi öğrencilere moral kahvaltısı - Son Dakika
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Karpuzlu'da YKS öncesi öğrencilere moral kahvaltısı

Karpuzlu\'da YKS öncesi öğrencilere moral kahvaltısı
19.06.2026 10:52  Güncelleme: 10:53
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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde YKS'ye girecek öğrenciler için düzenlenen kahvaltı programında öğrencilere moral ve motivasyon desteği sağlandı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için moral ve motivasyon programı düzenlendi.

Karpuzlu Belediyesi Parkı'nda gerçekleştirilen kahvaltı programında öğrenciler bir araya gelirken, sınav öncesi moral desteği sağlandı. Programa Karpuzlu Kaymakamı Mustafa Bayram, Belediye Başkanı Hilmi Dönmez, öğretmenler ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Bayram ve Başkan Dönmez, sınav süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti. Programda öğrencilerin motivasyonlarının artırılması ve sınav öncesi moral bulmaları amaçlanırken, yetkililer geleceğin teminatı olan gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karpuzlu'da YKS öncesi öğrencilere moral kahvaltısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karpuzlu'da YKS öncesi öğrencilere moral kahvaltısı - Son Dakika
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