Karpuzlu\'da YKS öncesi öğrencilere moral kahvaltısı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için moral ve motivasyon programı düzenlendi.

Karpuzlu Belediyesi Parkı'nda gerçekleştirilen kahvaltı programında öğrenciler bir araya gelirken, sınav öncesi moral desteği sağlandı. Programa Karpuzlu Kaymakamı Mustafa Bayram, Belediye Başkanı Hilmi Dönmez, öğretmenler ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Bayram ve Başkan Dönmez, sınav süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti. Programda öğrencilerin motivasyonlarının artırılması ve sınav öncesi moral bulmaları amaçlanırken, yetkililer geleceğin teminatı olan gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade etti. - AYDIN