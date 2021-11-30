Karpuzlu Deve Güreşi'nin tarihi belli oldu - Son Dakika

Aydın'da kış mevsiminin en önemli festivalleri arasında yer alan deve güreşleri, 1 yıl aranın ardından tekrar başlarken ertelenen Karpuzlu Deve Güreşi'nin tarihi belli oldu.

Özellikle Ege Bölgesi'nin önemli kültürlerinden olan deve güreşleri, pandemi sebebiyle 1 yıl aranın ardından tekrar başladı. Umurlu Arenası'ndaki ilk güreş ile birlikte sezon başlarken geçtiğimiz Pazar günü olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmişti. Karpuzlu'da iptal edilen güreşin ardından toplanan Güreş Komitesi, yeni güreş tarihini 5 Aralık Pazar günü olarak belirledi. - AYDIN